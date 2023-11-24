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НАБУ и САП обновили подозрения экс-председателю Фонда госимущества и его сообщникам

24 ноября 2023 12:54
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НАБУ и САП обновили подозрения экс-председателю Фонда госимущества и его сообщникам
Экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Фото: kmu.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 24 ноября, обновили подозрения всем участникам преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко. Они подозреваются в отмывании доходов, полученных преступным путем, на сумму более 10 млрд. гривен.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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В ведомстве сообщили, что обновили подозрения всем участникам преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко. Теперь они также подозреваются в отмывании доходов, полученных преступным путем, на сумму более 10 млрд гривен.

"По версии следствия, экс-председатель ФГИ вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Те, со своей стороны, заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации", — говорится в сообщении.

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Напомним, впервые экс-главе Фонда госимущества объявили подозрение 22 марта. Тогда правоохранители заявили о разоблачении преступной группировки, незаконно завладевшей более 500 миллионами гривен средств госпредприятий.

Ранее мы также сообщали, что в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ) решили уволить ряд руководителей госпредприятий в связи с проявленной "неблагочестием". Увольнение коснется 47 должностных лиц.

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