НАБУ і САП оновили підозри ексголові Фонду держмайна та його спільникам

Ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Фото: kmu.gov.ua

Сьогодні, 24 листопада, оновили підозри усім учасникам злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України Дмитром Сенниченком. Вони підозрюються у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

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У відомстві повідомили, що оновили підозри усім учасникам злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України Дмитро Сенниченком. Віднині вони також підозрюються у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.

"За версією слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Ті, зі свого боку, укладали договори з наперед визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вперше ексочільнику Фонду держмайна оголосили підозру 22 березня. Тоді правоохоронці заявили про викриття злочинного угрупування, яке незаконно заволоділо понад 500 мільйонами гривень коштів держпідприємств.

Раніше ми також повідомляли, що у Фонді державного майна України (ФДМУ) вирішили звільнити низку керівників держпідприємств у зв'язку з виявленою "недоброчесністю". Звільнення торкнеться 47 посадовців.