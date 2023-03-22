Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Схеми на пів мільярда: ексочільнику Фонду держмайна оголосили підозру arrow

Схеми на пів мільярда: ексочільнику Фонду держмайна оголосили підозру

22 березня 2023 18:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Викрито масштабну схему розкрадання коштів у Фонді держмайна
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Правоохоронці заявили про викриття злочинного угрупування на чолі з ексголовою Фонду держмайна, яке незаконно заволоділо понад 500 мільйонами гривень коштів держпідприємств. Імовірно, йдеться про Дмитра Сенниченка

Про це повідомляють САП та НАБУ

Читайте також:

Кому оголошено підозру

За даними САП, сьогодні повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Відомство не називає імені підозрюваного, однак відомо, що у період з 2019 по 2021 рік посаду глави Фонду держмайна обіймав Дмитро Сенниченко. 

Крім ексголови Фонду держмайна, про підозру повідомлено ще 9 особам:

  • співорганізатору злочину — наближеній до голови ФДМУ особі;
  • раднику голови ФДМУ;
  • двом особам, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ "Одеський припортовий завод";
  • в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";
  • двом власникам ТОВ — переможцю аукціону на "ОПЗ";
  • двом особам — співучасникам злочину.

Подробиці справи

У відомстві зазначають, що у період з листопада 2019 по березень 2020 року голова Фонду створив злочинну організацію. ЇЇ метою було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

"Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг та використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації", — йдеться у повідомленні. 

Для цього, за даними слідства, контрольоване головою ФДМУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.

Зокрема, для досягнення цілей цієї злочинної організації, очільник Фонду забезпечив призначення в органи управління АТ "ОПЗ" підконтрольних йому осіб для заволодіння коштами АТ "ОПЗ" шляхом встановлення договірних відносин між "ОПЗ" та підконтрольною злочинній організації компанією на неконкурентних засадах щодо перероблювання давальницької сировини за заниженими цінами.

Таким чином, при держаних підприємствах утворювались так звані "бек-офіси".

Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року АТ "ОПЗ" втратило фінансові ресурси та отримало збитки на суму 390 970 234 гривні.

Схема Фонд держмайна

Крім того, як зазначається у повідомленні, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства — АТ "ОГХК" шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю.

Ці дії спричинили "ОГХК" збитків на суму 118 337 425 гривень.

Нагадаємо, 21 березня уряд звільнив двох заступниць голови Фонду держмайна. 

Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна було звільнено у лютому 2022 року. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:10 За тиждень обсяги експорту агропродукції зросли на 65%

19:10 У Генштабі розповіли про успішні удари по російських окупантах протягом доби

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

19:01 Подразнення, запалення та геморой: який туалетний папір небезпечний для здоров'я

18:54 Екологічна катастрофа: на райському острові утворилися скелі з пластику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:53Санду підписала закон про мову в Молдові: яку обрали

18:46 У "Реалі" розповіли, чи повернеться Моурінью до клубу

18:41 Пригожин попросив у США грошей на новий проєкт ПВК "Вагнера": подробиці

Новина з відео

18:30 Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Новина з фото

18:30 В Чорному морі помітили першу зграю дельфінів за довгий час

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

Новина з відео

18:30 Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

Новина з відео

16:58Обстріл житлового будинку: у Запоріжжі зросла кількість постраждалих

Новина з відео

15:31 "Грибок та холод": Одеські волонтери оцінили нове приміщення, що їм запропонувала облрада

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:26 Лавров взявся лякати Україну урановими боєприпасами від Британії

Новина з відео

14:34Наслідки російськоі атаки дронами-камікадзе по Ржищеву (ФОТО)

Новина з відео

14:05 Запорізька влада прокоментувала обстріл житлового будинку: скільки ракет влучило у багатоповерхівку

Новина з відео

14:02 Наслідки ракетного удару по Запоріжжю (ФОТО)

Новина з відео

13:57 Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

12:33Одіозна блогерка запросила гроші за рекламу благодійного концерту: бурхлива реакція соцмереж

Новина з фото

06:40 Різ Візерспун — 47: найвідоміші ролі голлівудської білявки

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

06:00Окупація в зоні відчуження: як відновлюється Іванків після 36 днів з росіянами

Новина з фото

21:23 Знаменитості-емігранти: ТОП-5 зірок-біженців

Актуальне по темі

None 22 Березень 17:31

За тиждень обсяги експорту агропродукції зросли на 65%

None 22 Березень 18:58

У Генштабі розповіли про успішні удари по російських окупантах протягом доби

None 22 Березень 19:06

Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

None 22 Березень 18:14

Подразнення, запалення та геморой: який туалетний папір небезпечний для здоров'я

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB