Схемы на полмиллиарда: экс-главе Фонда госимущества объявили подозрение
Правоохранители заявили о разоблачении преступной группировки во главе с экс-председателем Фонда госимущества, незаконно завладевшим более 500 миллионами гривен средств госпредприятий. Вероятно, речь идет о Дмитрии Сенниченко.
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Кому объявлено подозрение
По данным САП, сегодня сообщили о подозрении бывшему главе Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 миллионов гривен средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и одно из крупнейших в мире изготовителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".
Ведомство не называет имени подозреваемого, однако известно, что в период с 2019 по 2021 год должность главы Фонда госимущества занимал Дмитрий Сенниченко.
Кроме экс-председателя Фонда госимущества, о подозрении уведомлено еще 9 человек:
- соорганизатору преступления — приближенному к председателю ФГИ лицу;
- советнику председателя ФГИУ;
- двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО "Одесский припортовый завод";
- и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";
- двум владельцам ООО — победителю аукциона на "ОПЗ";
- двум лицам — соучастникам преступления.
Подробности дела
В ведомстве отмечают, что в период с ноября 2019 по март 2020 председатель Фонда создал преступную организацию. Ее целью было установление контроля за важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.
"Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, которые обеспечили бы реализацию сырья, предоставление услуг и использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации", — говорится в сообщении.
Для этого, по данным следствия, контролируемое председателем ФГИ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.
В частности, для достижения целей этой преступной организации, глава Фонда обеспечил назначение в органы управления АО "ОПЗ" подконтрольных ему лиц для завладения средствами АО "ОПЗ" путем установления договорных отношений между "ОПЗ" и подконтрольной преступной организации компанией на неконкурентных началах по переработке давальческого сырья по заниженным ценам.
Таким образом при государственных предприятиях образовывались так называемые "бэк-офисы".
В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО "ОПЗ" потеряло финансовые ресурсы и получило убытки на сумму 390 970 234 гривны.
Кроме того, как отмечается в сообщении, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия — АО "ОГХК" путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости.
Эти действия повлекли "ОГХК" ущерб на сумму 118 337 425 гривен.
Напомним, 21 марта правительство уволило двух заместителей главы Фонда госимущества.
Дмитрий Сенниченко с должности главы Фонда госимущества был уволен в феврале 2022 года.