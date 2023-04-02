В Запорожье мужчина на автомобиле заехал в реку Днепр и не смог самостоятельно выбраться: фото

Водитель авто посреди реки

В воскресенье, 2 апреля, в Запорожье 25-летний мужчина на автомобиле заехал в реку Днепр и не смог самостоятельно выбраться. На помощь прибыли спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС Запорожской области.

Читайте также:

Детали инцидента

Как рассказали спасатели, 2 апреля в 11:52 в Службу спасения поступило сообщение, что в реке Днепр находится автомобиль с человеком внутри.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что 25-летний мужчина заехал на автомобиле в реку Днепр и не смог самостоятельно выбраться на сушу.

С помощью специальной техники сотрудники ГСЧС вытащили автомобиль из воды, спасши водителя. Медицинская помощь мужчине не понадобилась. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 12 спасателей и три единицы техники.

Напомним, недавно на Запорожье разоблачили наркодельцов, оборудовавших незаконный бизнес в заброшенной ферме. Три человека организовали производство психотропного вещества Альфа-PVP.

Продавали свою продукцию через интернет-магазин и Telegram-канал. Ежемесячно незаконная деятельность приносила бандитам от 6 до 9 миллионов гривен.

Фото: ГСЧС