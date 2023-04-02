На Запоріжжі чоловік на автомобілі заїхав в річку Дніпро та не зміг самостійно вибратись: фото

Водій авто посеред річки

У неділю, 2 квітня, на Запоріжжі 25-річний чоловік на автомобілі заїхав в річку Дніпро та не зміг самостійно вибратись. На допомогу прибули рятувальники.

Про це повідомили в ДСНС Запорізької області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Як розповіли рятувальники, 2 квітня об 11:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у річці Дніпро знаходиться автомобіль з людиною всередині.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що 25-річний чоловік заїхав на автомобілі в річку Дніпро та не зміг самостійно вибратися на суходіл.

За допомогою спеціальної техніки співробітники ДСНС витягнули автівку з води, врятувавши водія. Медична допомога чоловіку не знадобилася. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 12 рятувальників та три одиниці техніки.

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі викрили наркоділків, які обладнали незаконний бізнес у покинутій фермі. Три чоловіки організували виробництво психотропної речовини "Альфа-PVP.

Продавали свою продукцію вони через інтернет-магазин та Telegram-канал. Щомісяця незаконна діяльність приносила бандитам від 6 до 9 мільйонів гривень.

Фото: ДСНС