Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow На Запоріжжі чоловік на автомобілі заїхав в річку Дніпро та не зміг самостійно вибратись: фото arrow

На Запоріжжі чоловік на автомобілі заїхав в річку Дніпро та не зміг самостійно вибратись: фото

2 квітня 2023 16:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Водій авто посеред річки
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 2 квітня, на Запоріжжі 25-річний чоловік на автомобілі заїхав в річку Дніпро та не зміг самостійно вибратись. На допомогу прибули рятувальники.

Про це повідомили в ДСНС Запорізької області.

Читайте також:

Деталі інциденту

 Як розповіли рятувальники, 2 квітня об 11:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у річці Дніпро знаходиться автомобіль з людиною всередині.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що 25-річний чоловік заїхав на автомобілі в річку Дніпро та не зміг самостійно вибратися на суходіл.

скріншот

За допомогою спеціальної техніки співробітники ДСНС витягнули автівку з води, врятувавши водія. Медична допомога чоловіку не знадобилася. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 12 рятувальників та три одиниці техніки.

скріншот

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі викрили наркоділків, які обладнали незаконний бізнес у покинутій фермі. Три чоловіки організували виробництво психотропної речовини "Альфа-PVP. 

Продавали свою продукцію вони через інтернет-магазин та Telegram-канал. Щомісяця незаконна діяльність приносила бандитам від 6 до 9 мільйонів гривень.

Фото: ДСНС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB