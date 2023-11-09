На Закарпатье 22 туриста застряли на сломанном подъемнике

Спасатели и люди, застрявшие на подъемнике. Фото: ГСЧС

На Закарпатье остановился подъемник с 22 туристами. Спасатели оперативно спасли людей, которые оказались на пятиметровой высоте.

Об этом сообщает ГСЧС.

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В ГСЧС рассказали, что сегодня, 9 ноября, в пгт Межгорье Хустского района на высоте произошла аварийная остановка кресельного подъемника.

Спасатели и люди, застрявшие на подъемнике. Фото: ГСЧС

На канатной дороге в районе горы Босничка находились 22 человека, в том числе четверо детей.

Люди на подъемнике. Фото: ГСЧС

"В течение двух часов чрезвычайникам удалось эвакуировать всех людей, которые зависли над землей на пятиметровой высоте", — говорится в сообщении.

Спасатель помогает женщине. Фото: ГСЧС

Спасатели и люди, застрявшие на подъемнике. Фото: ГСЧС

Туристы не нуждались в медицинской помощи.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, работники ГБР разоблачили заместителя директора Карпатского Национального природного парка на организации коррупционной схемы. Он присваивал деньги от туристов, поднимавшихся на Говерлу. За месяц воровали почти один миллион гривен.

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