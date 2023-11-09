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На Закарпатье 22 туриста застряли на сломанном подъемнике

9 ноября 2023 17:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Закарпатье 22 туриста застряли на сломанном подъемнике
Спасатели и люди, застрявшие на подъемнике. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Закарпатье остановился подъемник с 22 туристами. Спасатели оперативно спасли людей, которые оказались на пятиметровой высоте.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Сломанный подъемник на Закарпатье

В ГСЧС рассказали, что сегодня, 9 ноября, в пгт Межгорье Хустского района на высоте произошла аварийная остановка кресельного подъемника.

Спасатели и люди, застрявшие на подъемнике на Закарпатье
Спасатели и люди, застрявшие на подъемнике. Фото: ГСЧС

На канатной дороге в районе горы Босничка находились 22 человека, в том числе четверо детей.

Люди на подъемнике на Закарпатье
Люди на подъемнике. Фото: ГСЧС

"В течение двух часов чрезвычайникам удалось эвакуировать всех людей, которые зависли над землей на пятиметровой высоте", — говорится в сообщении.

Спасатель помогает женщине на Закарпатье
Спасатель помогает женщине. Фото: ГСЧС
Спасатели и люди, застрявшие на подъемнике на Закарпатье
Спасатели и люди, застрявшие на подъемнике. Фото: ГСЧС

Туристы не нуждались в медицинской помощи.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, работники ГБР разоблачили заместителя директора Карпатского Национального природного парка на организации коррупционной схемы. Он присваивал деньги от туристов, поднимавшихся на Говерлу. За месяц воровали почти один миллион гривен.

Также мы писали, что в Карпатах гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом. Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста показали интересные фото и видео заснеженной горы.

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