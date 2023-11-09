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На Закарпатті 22 туристи застрягли на зламаному підйомнику

9 листопада 2023 17:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Закарпатті 22 туристи застрягли на зламаному підйомнику
Рятувальник та люди, які застрягли на підйомнику. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Закарпатті зупинився підйомник з 22 туристами. Рятувальники оперативно врятували людей, які опинилися на п’ятиметровій висоті.

Про це повідомляє ДСНС.

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Зламаний підйомник на Закарпатті

У ДСНС розповіли, що сьогодні, 9 листопада, в смт Міжгір’я Хустського району на висоті сталася аварійна зупинка крісельного підйомника.

Рятувальник та люди, які застрягли на підйомнику на Закарпатті
Рятувальник та люди, які застрягли на підйомнику. Фото: ДСНС

На канатній дорозі в районі гори Босничка перебувало 22 людини, у тому числі четверо дітей.

Люди на підйомнику на Закарпатті
Люди на підйомнику. Фото: ДСНС

"Упродовж двох годин надзвичайникам вдалося евакуювати всіх людей, які зависли над землею на п’ятиметровій висоті", — йдеться у повідомленні.

Рятувальник допомагає жінці на Закарпатті
Рятувальник допомагає жінці. Фото: ДСНС
Рятувальник та люди, які застрягли на підйомнику на Закарпатті
Рятувальник та люди, які застрягли на підйомнику. Фото: ДСНС

Туристи не потребували медичної допомоги.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, працівники ДБР викрили заступника директора Карпатського Національного природного парку на організації корупційної схеми. Він привласнював гроші від туристів, які підіймались на Говерлу. За місяць крали майже один мільйон гривень.

Також ми писали, що у Карпатах гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом. Рятувальники Чернігівського гірського пошуково-рятувального посту показали цікаві фото та відео засніженої гори.

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