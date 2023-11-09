На Закарпатті 22 туристи застрягли на зламаному підйомнику

Рятувальник та люди, які застрягли на підйомнику. Фото: ДСНС

На Закарпатті зупинився підйомник з 22 туристами. Рятувальники оперативно врятували людей, які опинилися на п’ятиметровій висоті.

Про це повідомляє ДСНС.

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У ДСНС розповіли, що сьогодні, 9 листопада, в смт Міжгір’я Хустського району на висоті сталася аварійна зупинка крісельного підйомника.

Рятувальник та люди, які застрягли на підйомнику. Фото: ДСНС

На канатній дорозі в районі гори Босничка перебувало 22 людини, у тому числі четверо дітей.

Люди на підйомнику. Фото: ДСНС

"Упродовж двох годин надзвичайникам вдалося евакуювати всіх людей, які зависли над землею на п’ятиметровій висоті", — йдеться у повідомленні.

Рятувальник допомагає жінці. Фото: ДСНС

Рятувальник та люди, які застрягли на підйомнику. Фото: ДСНС

Туристи не потребували медичної допомоги.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, працівники ДБР викрили заступника директора Карпатського Національного природного парку на організації корупційної схеми. Він привласнював гроші від туристів, які підіймались на Говерлу. За місяць крали майже один мільйон гривень.

Також ми писали, що у Карпатах гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом. Рятувальники Чернігівського гірського пошуково-рятувального посту показали цікаві фото та відео засніженої гори.