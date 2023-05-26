В Тернопольской области во время тренировки на санно-бобслейной трассе погиб ребенок

Диана Новосад, погибшая во время тренировки на санно-бобслейной трассе. Фото: instagram.com/otdushivdushu_official/

В Тернопольской области во время тренировки на санно-бобслейной трассе погибла 15-летняя Диана Новосад. При спуске на специальных летних санях от основания трассы оторвалась деревянная доска. Она ударила ребенка и нанесла Диане тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщил Instagram-аккаунт "От души в душу".

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"Эта трасса единственная такая в Украине и она находится в критическом состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Сооружение построено еще в прошлом веке. Последняя реконструкция состоялась в 1998 году. Проблемные участки работники комплекса заделывали собственными силами", — говорится в сообщении.

Санная трасса в Тернопольской области. Фото: instagram.com/otdushivdushu_official/

Санная трасса в Тернопольской области. Фото: instagram.com/otdushivdushu_official/

Сообщается, что это не первый случай травмы на этой трассе, однако там продолжаются тренировки и соревнования. "От души в душу" подчеркивает, что за этот случай должна быть уголовная ответственность.

Редакция Новини.LIVE обратилась к управлению молодежи, спорту и имиджевым проектам Тернопольской ОВА. Там подтвердили факт трагедии, но больше информации дадут со временем.

Напомним, 13 мая в Николаеве в детском городке "Сказка" погиб ребенок. Девочка около четырех лет запуталась в петлях батута.

Также мы писали, что 8 мая в селе Мусийки Иванковской громады Киевской области произошел пожар в жилом доме. На момент возгорания в нем находились шесть детей и их отец. В результате трагедии погибла девочка.