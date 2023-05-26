На Тернопільщині під час тренування на санно-бобслейній трасі загинула дитина

Діана Новосад, яка загинула під час тренування на санно-бобслейній трасі. Фото: instagram.com/otdushivdushu_official/

У Тернопільській області під час тренування на санно-бобслейній трасі загинула 15-річна Діана Новосад. Під час спуску на спеціальних літніх санях від основи траси відірвалася дерев'яна дошка. Вона вдарила дитину та завдала Діані тяжких травм, які несумісні із життям.

Про це повідомив Instagram-акаунт "Від душі в душу".

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"Ця траса єдина така в Україні і вона перебуває в критичному стані та потребує капітального ремонту. Споруда збудована ще минулого століття. Остання реконструкція відбулася 1998 року. Проблемні ділянки працівники комплексу латали власними силами", — йдеться у повідомленні.

Санна траса у Тернопільській області. Фото: instagram.com/otdushivdushu_official/

Санна траса у Тернопільській області. Фото: instagram.com/otdushivdushu_official/

Повідомляється, що це не перший випадок травмування на цій трасі, однак там продовжуються тренування і змагання. "Від душі в душу" наголошує, що за цей випадок повинна бути кримінальна відповідальність.

Редакція Новини.LIVE звернулася до управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА. Там підтвердили факт трагедії, але більше інформації дадуть згодом.

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