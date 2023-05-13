У Миколаєві в дитячому містечку загинула дитина

Дитяче містечко "Казка, в якому загинула дитина. Фото: "Суспільне"

Сьогодні, 13 травня, у Миколаєві в дитячому містечку "Казка" загинула дитина. Дівчинка близько 4-х років заплуталася у петлях батута.

Про це повідомив начальник Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

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"Граючись на надувному батуті, дівчинка близько 4-х років заплуталася у петлях на стінці одного з відділень батуту. На жаль, дитина померла. Попередня причина смерті — удушення", — розповів Шайхет.

Наразі на місці події працюють слідчі, які встановлюють всі обставини трагедії.

Шайхет повідомив, що на період слідства, дитяче містечко "Казка" працювати не буде.

Батут, на якому загинула дитина в Миколаєві. Фото: t.me/s_shayhet

Нагадаємо, 8 травня, у селі Мусійки Іванківської громади Київської області сталася пожежа в житловому будинку. На момент загоряння в ньому перебували шестеро дітей та їхній батько. Внаслідок трагедії загинула дівчинка.

Також ми писали, що в Одесі встановлюють обставини загибелі матері з донькою. Тіла жінки з малолітною дитиною виявили на Французькому бульварі.

Додамо, в Одеській області врятували хлопчика з квартири. Малолітня дитина випадково зачинила вхідні двері житла.