У Миколаєві в дитячому містечку загинула дитина
Сьогодні, 13 травня, у Миколаєві в дитячому містечку "Казка" загинула дитина. Дівчинка близько 4-х років заплуталася у петлях батута.
Про це повідомив начальник Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет.
Смерть дитини в Миколаєві
"Граючись на надувному батуті, дівчинка близько 4-х років заплуталася у петлях на стінці одного з відділень батуту. На жаль, дитина померла. Попередня причина смерті — удушення", — розповів Шайхет.
Наразі на місці події працюють слідчі, які встановлюють всі обставини трагедії.
Шайхет повідомив, що на період слідства, дитяче містечко "Казка" працювати не буде.
Нагадаємо, 8 травня, у селі Мусійки Іванківської громади Київської області сталася пожежа в житловому будинку. На момент загоряння в ньому перебували шестеро дітей та їхній батько. Внаслідок трагедії загинула дівчинка.
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Додамо, в Одеській області врятували хлопчика з квартири. Малолітня дитина випадково зачинила вхідні двері житла.