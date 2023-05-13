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У Миколаєві в дитячому містечку загинула дитина

13 травня 2023 17:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Миколаєві в дитячому містечку загинула дитина
Дитяче містечко "Казка, в якому загинула дитина. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 13 травня, у Миколаєві в дитячому містечку "Казка" загинула дитина. Дівчинка близько 4-х років заплуталася у петлях батута.

Про це повідомив начальник Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

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"Граючись на надувному батуті, дівчинка близько 4-х років заплуталася у петлях на стінці одного з відділень батуту. На жаль, дитина померла. Попередня причина смерті — удушення", — розповів Шайхет.

Наразі на місці події працюють слідчі, які встановлюють всі обставини трагедії. 

Шайхет повідомив, що на період слідства, дитяче містечко "Казка" працювати не буде.

Батут, на котором погиб ребенок
Батут, на якому загинула дитина в Миколаєві. Фото: t.me/s_shayhet

Нагадаємо, 8 травня, у селі Мусійки Іванківської громади Київської області сталася пожежа в житловому будинку. На момент загоряння в ньому перебували шестеро дітей та їхній батько. Внаслідок трагедії загинула дівчинка.

Також ми писали, що в Одесі встановлюють обставини загибелі матері з донькою. Тіла жінки з малолітною дитиною виявили на Французькому бульварі.

Додамо, в Одеській області врятували хлопчика з квартири. Малолітня дитина випадково зачинила вхідні двері житла.

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