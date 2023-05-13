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В Николаеве в детском городке погиб ребенок

13 мая 2023 17:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Николаеве в детском городке погиб ребенок
Детский городок "Сказка, в котором погиб ребенок. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 13 мая, в Николаеве в детском городке "Сказка" погиб ребенок. Девочка около 4-х лет запуталась в петлях батута.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

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"Играясь на надувном батуте, девочка около 4-х лет запуталась в петлях на стенке одного из отделений батута. К сожалению, ребенок умер. Предварительная причина смерти — удушение", — рассказал Шайхет.

На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.

Шайхет сообщил, что на период следствия детский городок "Сказка" работать не будет.

Батут, на котором погиб ребенок
Батут, на котором погиб ребенок в Николаеве. Фото: t.me/s_shayhet

Напомним, 8 мая в селе Мусийки Иванковской громады Киевской области произошел пожар в жилом доме. На момент возгорания в нем находились шесть детей и их отец. В результате трагедии погибла девочка.

Также мы писали, что в Одессе устанавливают обстоятельства гибели матери с дочерью. Тела женщины с малолетним ребёнком обнаружили на Французском бульваре.

Добавим, в Одесской области спасли мальчика из квартиры. Малолетний ребенок случайно закрыл входную дверь жилья.

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