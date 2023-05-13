В Николаеве в детском городке погиб ребенок
Сегодня, 13 мая, в Николаеве в детском городке "Сказка" погиб ребенок. Девочка около 4-х лет запуталась в петлях батута.
Об этом сообщил начальник Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.
Смерть ребенка в Николаеве
"Играясь на надувном батуте, девочка около 4-х лет запуталась в петлях на стенке одного из отделений батута. К сожалению, ребенок умер. Предварительная причина смерти — удушение", — рассказал Шайхет.
На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.
Шайхет сообщил, что на период следствия детский городок "Сказка" работать не будет.
Напомним, 8 мая в селе Мусийки Иванковской громады Киевской области произошел пожар в жилом доме. На момент возгорания в нем находились шесть детей и их отец. В результате трагедии погибла девочка.
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