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В Сумской области задержали подростков, которые разгромили вагон поезда

11 ноября 2023 14:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Сумской области задержали подростков, которые разгромили вагон поезда
Уничтоженные кресла в вагоне. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Железнодорожники задержали подростков, которые разгромили поезд Конотоп — Хутор-Михайловский. По предварительным подсчетам, железной дороге нанесен ущерб более чем на 100 тысяч грн.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

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Повреждение поезда Конотоп — Хутор-Михайловский

Как известно, 10 ноября железнодорожники задержали двух подростков, которые крушили один из вагонов поезда Конотоп — Хутор-Михайловский. Это произошло во время рейса, около 22:00. Подростки выбили два окна и выломали около десяти сидений.

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Подростки, которые разгромили вагон. Фото: из соцсетей
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Подростки, которые разгромили вагон. Фото: из соцсетей

Однако во время остановки на станции Брюловецкий локомотивная бригада поезда задержала подростков и передала их правоохранителям. По предварительным подсчетам, железной дороге нанесен ущерб более чем на 100 тысяч грн.

"Укрзализныця обеспокоена поведением пассажиров, ведь это уже второй за последнее время такой случай", — говорится в сообщении.

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Разгром электрички Киев — Яготин

Несколько дней назад, 8 ноября, компания подростков разгромила вагон электропоезда сообщением Киев — Яготин. Как выяснилось, это сделали ученики 8-го класса лицея в Бориспольском районе.

В сети появилось видео, как подростки вырывают сиденья и выламывают окно в вагоне электрички. Все это под выкрики "Давай!" и нецензурную лексику. 

Напомним, недавно в Винницкой области задержали агента РФ, который готовил удары по Укрзализныце. Ему объявлено подозрение в государственной измене.

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