В Сумской области задержали подростков, которые разгромили вагон поезда
Железнодорожники задержали подростков, которые разгромили поезд Конотоп — Хутор-Михайловский. По предварительным подсчетам, железной дороге нанесен ущерб более чем на 100 тысяч грн.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Повреждение поезда Конотоп — Хутор-Михайловский
Как известно, 10 ноября железнодорожники задержали двух подростков, которые крушили один из вагонов поезда Конотоп — Хутор-Михайловский. Это произошло во время рейса, около 22:00. Подростки выбили два окна и выломали около десяти сидений.
Однако во время остановки на станции Брюловецкий локомотивная бригада поезда задержала подростков и передала их правоохранителям. По предварительным подсчетам, железной дороге нанесен ущерб более чем на 100 тысяч грн.
"Укрзализныця обеспокоена поведением пассажиров, ведь это уже второй за последнее время такой случай", — говорится в сообщении.
Разгром электрички Киев — Яготин
Несколько дней назад, 8 ноября, компания подростков разгромила вагон электропоезда сообщением Киев — Яготин. Как выяснилось, это сделали ученики 8-го класса лицея в Бориспольском районе.
В сети появилось видео, как подростки вырывают сиденья и выламывают окно в вагоне электрички. Все это под выкрики "Давай!" и нецензурную лексику.
Напомним, недавно в Винницкой области задержали агента РФ, который готовил удары по Укрзализныце. Ему объявлено подозрение в государственной измене.
Читайте Новини.LIVE!