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На Сумщині затримали підлітків, які розгромили вагон поїзда

11 листопада 2023 14:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Сумщині затримали підлітків, які розгромили вагон поїзда
Знищені крісла у вагоні. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Залізничники затримали підлітків, які трощили поїзд Конотоп — Хутір-Михайлівський. За попередніми підрахунками, залізниці завдано збитків на понад 100 тисяч грн. 

Про це повідомили в Укрзалізниці.

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Пошкодження потяга Конотоп — Хутір-Михайлівський

Як відомо, 10 листопада залізничники затримали двох підлітків, які трощили один із вагонів поїзда Конотоп — Хутір-Михайлівський. Це трапилося під час рейсу, близько 22:00. Підлітки вибили два вікна та виламали близько десяти сидінь.

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Підлітки, які розгромили вагон. Фото: із соцмереж
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Підлітки, які розгромили вагон. Фото: із соцмереж

Проте, під час зупинки на станції Брюловецький локомотивна бригада поїзда затримала підлітків та передала їх правоохоронцям. За попередніми підрахунками, залізниці завдано збитків на понад 100 тисяч грн. 

"Укрзалізниця занепокоєна поведінкою пасажирів, адже це вже другий за останній час такий випадок. Нагадаємо, що 28 жовтня підлітки пошкодили приміський поїзд Яготин — Київ. Виявилося, що це учні 8-го класу ліцею в Бориспільському районі", — йдеться у повідомленні. 

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Розгром електрички Київ — Яготин

Декілька днів тому, 8 листопада, компанія підлітків розгромила вагон електропоїзда сполученням Київ — Яготин. Як з'ясувалося це зробили учні 8-го класу ліцею в Бориспільському районі.

У мережі з’явилося відео, як підлітки виривають сидіння та виламують вікно у вагоні електрички. Усе це під викрики "Давай!" і добірну лайку.

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області затримали агента РФ, який готував удари по Укрзалізниці. Йому оголошено підозру в державній зраді.

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