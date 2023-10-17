В Ровенской области двое военнослужащих женщин получили 2 млн грн, не проходя службу

Военнослужащие женщины на учениях. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Ровенской области сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим женщинам. Они незаконно получали средства и боевые доплаты, однако не появлялись даже на место службы.

Об этом пишет пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Отмечается, что женщины начали служить в одной из воинских частей в Ровенской области в начале полномасштабной войны России в Украине.

Разоблачение военнослужащих женщин. Фото: ГБР

"Одна из них заняла должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, а ее дочь — оперативного дежурного отделения подготовки данных штаба. Однако на работу женщины выходили только первые три месяца службы. Летом 2022 года они перестали появляться на работе, продолжая получать полное денежное обеспечение", — говорится в сообщении.

Сколько денег получили женщины

Как известно, одна из женщин служила на украинско-белорусской границе. За это она получала 50 тысяч гривен доплаты, а мать в это время должна была находиться на востоке нашего государства, ей выплачивали почти 120 тысяч гривен в месяц. До того, как их разоблачили правоохранители, они за все время получили почти два миллиона гривен.

"При этом женщины дерзко продолжали публичную жизнь в городе, в частности, посещали фитнес и СПА центры, где их неоднократно замечали знакомые, которым было точно известно, что они должны находиться на службе", — добавили в ГБР.

Семейные связи

Также правоохранители выяснили, что в этой воинской части в должности заместителя командира находится отец дежурной и экс-супруг заместителя командира роты.

По информации ГБР, бывшие супруги продолжают и дальше жить вместе, а развод оформили фиктивно, чтобы продвигаться по службе и избегать конфликтов интересов.

Наказание для злоумышленниц

"Женщины подозреваются в самовольном оставлении воинской части военнослужащим, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет", — отметили в сообщении.

Напомним, ранее Сколевский районный суд Львовской области признал виновным в самовольном покидании расположения своей воинской части солдата Андрея Д. Военный покинул дислокацию подразделения и не выходил на связь два дня. Суд назначил ему наказание в размере 17 тысяч грн штрафа.