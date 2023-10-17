На Рівненщині двоє військовослужбовиць отримали 2 млн грн, не проходячи службу

Військовослужбовиці на навчаннях. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Рівненській області співробітники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовицям. Вони незаконним шляхом отримували кошти та бойові доплати, проте не з'являлися навіть на місце служби.

Про це пише пресслужба Державного бюро розслідувань.

Читайте також:

Що відомо про порушниць

Зазначається, що жінки почали служити в одній із військових частин на Рівненщині на початку повномасштабної війни Росії в Україну.

Викриття військовослужбовиць. Фото: ДБР

"Одна з них обійняла посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а її донька — оперативного чергового відділення підготовки даних штабу. Проте на роботу жінки виходили лише перші три місяці служби. Улітку 2022 року вони перестали з’являтися на роботі, продовжуючи отримувати повне грошове забезпечення", — йдеться у повідомленні.

Скільки грошей отримали жінки

Як відомо, одна із жінок служила на українсько-білоруському кордоні. За це вона отримувала 50 тисяч гривень доплати, а мати її в цей час мала перебувати на сході нашої держави, їй виплачували майже 120 тисяч гривень на місяць. До того як їх викрили правоохоронці, вони за весь час отримали майже два мільйони гривень.

"При цьому жінки зухвало продовжували публічне життя у місті, зокрема відвідували фітнес та СПА центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достеменно відомо, що вони мають перебувати на службі", — додали у ДБР.

Сімейні зв'язки

Також правоохоронці з'ясували, що у цій військовій частині на посаді заступника командира перебуває батько чергової та ексчоловік заступниці командира роти.

За інформацією ДБР, колишнє подружжя продовжує і надалі жити разом, а розлучення оформили фіктивно, аби просуватися по службі та уникати конфліктів інтересів.

Покарання для зловмисниць

"Жінки підозрюються у самовільному залишенні військової частини військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років", — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Сколівський районний суд Львівщини визнав винним у самовільному залишенні розташування своєї військової частини солдата Андрія Д. Військовий покинув дислокацію підрозділу і не виходив на зв'язок два дні. Суд призначив йому покарання у вигляді 17 тисяч грн штрафу.