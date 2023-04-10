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В Полтавской области к 15 годам приговорили двух участников "ДНР"

10 апреля 2023 13:35
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В Полтавской области к 15 годам приговорили двух участников "ДНР"
Задержаны предатели, перешедшие на сторону врага. Фото: Полтавская областная прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Полтавской области осудили двух коллаборантов, которые вступили в так называемую "милицию ДНР". Им грозит 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

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Что известно о деятельности предателей

Как рассказали правоохранители, в феврале 2022 года граждане Украины добровольно вступили в "народную милицию ДНР". Они служили в одной из мотострелковых бригад в должностях стрелков. Им выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил рф и оружие.

Находясь в Донецкой области, они выполняли приказы командиров российской армии и незаконного вооруженного формирования, оккупировали захваченные территории Украины и инженерно-техническое обустройство позиций.

Один из осужденных занимался эвакуацией раненых и убитых военнослужащих страны-агрессора и участников незаконного вооруженного формирования.

Какое наказание ждет предателей

При публичном обвинении Полтавской областной прокуратуры два жителя г. Горловка Донецкой области признаны виновными в государственной измене, коллаборационной деятельности и участии в не предусмотренном законом вооруженном формировании (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч.2 ст.260 УК Украины).

Мужчинам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком 10 лет. Также их имущество подлежит конфискации.

Напомним, недавно СБУ задержала троих вражеских агитаторов. Они в социальных сетях разжигали призывы по захвату власти в Украине и поддерживали движение "Вагнера".

Они публично оправдывали российскую вооруженную агрессию и распространяли призывы к насильственному захвату власти в Украине. Для этого злоумышленники распространяли враждебные призывы с анонимных страниц в социальных сетях, включая запрещенные в Украине. Материал для деструктивного контента брали из российских интернет-ресурсов.

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