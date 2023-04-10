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На Полтавщині до 15 років засудили двох учасників "ДНР"

10 квітня 2023 13:35
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На Полтавщині до 15 років засудили двох учасників "ДНР"
Затримані зрадники, які перейшли на бік ворога. Фото: Полтавська обласна прокуратура
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У Полтавській області засудили двох колаборантів, які вступили до так званої "міліції ДНР". Їм загрожує 15 років позбавлення волі.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо про дільність зрадників

Як розповіли правоохоронці, у лютому 2022 року громадяни України добровільно вступили до "народної міліції ДНР". Вони служили в одній із мотострілецьких бригад на посадах стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил рф і зброю.

Перебуваючи у Донецькій області, вони виконували накази командирів російської армії та незаконного збройного формування, здійснювали окупацію захоплених територій України та інженерно-технічне облаштування позицій.

Один із засуджених займався евакуацією поранених і вбитих військовослужбовців країни-агресора та учасників незаконного збройного формування.

Яке покарання чекає на зрадників

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури двох жителів м. Горлівка Донецької області визнано винними у державній зраді, колабораційній діяльності та участі у не передбаченому законом збройному формуванні (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 260 КК України).

Чоловікам призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років. Також їх майно підлягає конфіскації.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала трьох ворожих агітаторів. Вони в соціальних мережах розпалювали заклики щодо захоплення влади в Україні та підтримували рух "Вагнера".

Вони публічно виправдовували російську збройну агресію та поширювали заклики до насильницького захоплення влади в Україні. Для цього зловмисники поширювали ворожі заклики з анонімних сторінок у соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні. Матеріал для деструктивного контенту брали з російських інтернет-ресурсів.

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