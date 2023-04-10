На Полтавщині до 15 років засудили двох учасників "ДНР"
У Полтавській області засудили двох колаборантів, які вступили до так званої "міліції ДНР". Їм загрожує 15 років позбавлення волі.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Що відомо про дільність зрадників
Як розповіли правоохоронці, у лютому 2022 року громадяни України добровільно вступили до "народної міліції ДНР". Вони служили в одній із мотострілецьких бригад на посадах стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил рф і зброю.
Перебуваючи у Донецькій області, вони виконували накази командирів російської армії та незаконного збройного формування, здійснювали окупацію захоплених територій України та інженерно-технічне облаштування позицій.
Один із засуджених займався евакуацією поранених і вбитих військовослужбовців країни-агресора та учасників незаконного збройного формування.
Яке покарання чекає на зрадників
За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури двох жителів м. Горлівка Донецької області визнано винними у державній зраді, колабораційній діяльності та участі у не передбаченому законом збройному формуванні (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 260 КК України).
Чоловікам призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років. Також їх майно підлягає конфіскації.
Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала трьох ворожих агітаторів. Вони в соціальних мережах розпалювали заклики щодо захоплення влади в Україні та підтримували рух "Вагнера".
Вони публічно виправдовували російську збройну агресію та поширювали заклики до насильницького захоплення влади в Україні. Для цього зловмисники поширювали ворожі заклики з анонімних сторінок у соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні. Матеріал для деструктивного контенту брали з російських інтернет-ресурсів.