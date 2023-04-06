Двох мешканців Херсону засудили за співпрацю з окупаційною владою: деталі

Засуджено двох колаборантів на Херсонщині

Двох херсонських колаборантів засуджено за співпрацю з окупаційною владою. Засуджені виконували обов’язки нібито щодо розкриття злочинів, але насправді позбавляли свободи українських громадян.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

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Прокурори у суді довели, що засуджені в період дії воєнного стану, підтримуючи державу-агресора, погодилися на пропозицію співпраці від керівництва окупаційної влади - керівника головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області.

Перебуваючи на псевдопосадах на тимчасово окупованих територіях, вони входили до складу так званих слідчо-оперативних груп.

Від окупантів вони отримали вогнепальну зброю та спеціальні засоби. Засуджені виконували обов’язки нібито щодо розкриття злочинів. Насправді вони незаконно позбавляли свободи громадян України, які не погоджувалися з окупацією, проводили інші слідчі дії, на виконання вказівок керівників незаконного правоохоронного органу.

Після деокупації території їх затримали правоохоронці. Двох мешканців Херсону засуджено до 12 та 12 з половиною років позбавлення волі за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала ще одного колаборанта. Він фотографував наслідки російського ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі.