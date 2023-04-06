Двух жителей Херсона осудили за сотрудничество с оккупационными властями: детали

Осуждены два коллаборанта на Херсонщине

Два херсонских коллаборанта осуждены за сотрудничество с оккупационными властями. Осужденные исполняли обязанности якобы по раскрытию преступлений, но на самом деле лишали свободы украинских граждан.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Прокуроры в суде доказали, что осужденные в период действия военного положения, поддерживая государство - агрессора, согласились на предложение сотрудничества от руководства оккупационных властей - руководителя главного управления министерства внутренних дел Херсонской области.

Находясь на псевдодолжностях на временно оккупированных территориях, они входили в состав так называемых следственно - оперативных групп.

От оккупантов они получили огнестрельное оружие и специальные средства. Осужденные исполняли обязанности якобы по раскрытию преступлений. На самом деле, они незаконно лишали свободы граждан Украины, которые не соглашались с оккупацией, проводили другие следственные действия, на выполнение указаний руководителей незаконного правоохранительного органа.

После деоккупации территории их задержали правоохранители. Двое жителей Херсона приговорены к 12 и 12 с половиной годам лишения свободы за коллаборационную деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала еще одного коллаборанта. Он фотографировал последствия российского ракетного удара по многоэтажке в Запорожье.