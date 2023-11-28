На польской границе открыли один из пунктов пропуска для грузовиков и автобусов

Пограничник проверяет документы. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Госпогранслужбе Украины сообщили о возобновлении работы пункта пропуска "Угринов — Долгобычув". КПП находится на границе с Польшей и в течение дня не работал из-за отключения электричества.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Работа КПП возобновлена

Сообщается, что по состоянию на 18:30 электроснабжение КПП было возобновлено.

"Пропуск автобусов и грузовиков с полной массой до 7,5 тонн осуществляется в обычном режиме. В очереди на выезд из Украины ожидают 55 грузовиков, на въезд — 50. Очереди из автобусов отсутствуют", — сообщают пограничники.

Сообщение от ГПСУ. Источник: Facebook

Напомним, что вчера по информации от польских пограничников, сегодня, 28 ноября, на КПП "Долгобычев" из-за ремонтных работ с 09:00 до 21:00 по Киевскому времени проходило отключение электроэнергии.

В то же время польские протестующие с понедельника начали круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини", которая продлится до 3 января. При этом митингующие не исключают полной блокады границы даже на пропуск гуманитарной помощи.