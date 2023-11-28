Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow На польському кордоні відкрили один з пунктів пропуску для вантажівок та автобусів arrow

На польському кордоні відкрили один з пунктів пропуску для вантажівок та автобусів

28 листопада 2023 20:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На польському кордоні відкрили один з пунктів пропуску для вантажівок та автобусів
Прикордонник перевіряє документи. Ілюстративне фото: ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Держприкордонслужбі України повідомили про відновлення роботи пункту пропуску "Угринів — Долгобичув". КПП перебуває на кордоні з Польщею, і протягом дня не працював через відключення електрики. 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Читайте також:

Роботу КПП відновлено

Повідомляється, що станом на 18:30 електропостачання КПП було відновлено.

"Пропуск автобусів та вантажівок з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі. У черзі на виїзд з України очікують 55 вантажівок, на вʼїзд — 50. Черги з автобусів відсутні", — повідомляють прикордонники. 

На польському кордоні відкрили один з пунктів пропуску для вантажівок та автобусів
Повідомлення від ДПСУ. Джерело: Facebook

Нагадаємо, що вчора за інформацією від польських прикордонників, сьогодні, 28 листопада на КПП "Долгобичув" через ремонтні роботи з 09:00 до 21:00 за Київським часом проходило відключення електроенергії. 

Водночас польські протестувальники з понеділка розпочали цілодобову блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині", яка триватиме до 3 січня. При цьому мітингарі не виключають повної блокади кордону навіть на пропуск гуманітарної допомоги.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

Актуальне по темі