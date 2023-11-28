На польському кордоні відкрили один з пунктів пропуску для вантажівок та автобусів
В Держприкордонслужбі України повідомили про відновлення роботи пункту пропуску "Угринів — Долгобичув". КПП перебуває на кордоні з Польщею, і протягом дня не працював через відключення електрики.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Роботу КПП відновлено
Повідомляється, що станом на 18:30 електропостачання КПП було відновлено.
"Пропуск автобусів та вантажівок з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі. У черзі на виїзд з України очікують 55 вантажівок, на вʼїзд — 50. Черги з автобусів відсутні", — повідомляють прикордонники.
Нагадаємо, що вчора за інформацією від польських прикордонників, сьогодні, 28 листопада на КПП "Долгобичув" через ремонтні роботи з 09:00 до 21:00 за Київським часом проходило відключення електроенергії.
Водночас польські протестувальники з понеділка розпочали цілодобову блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині", яка триватиме до 3 січня. При цьому мітингарі не виключають повної блокади кордону навіть на пропуск гуманітарної допомоги.
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