На польському кордоні відкрили один з пунктів пропуску для вантажівок та автобусів

Прикордонник перевіряє документи. Ілюстративне фото: ДПСУ

В Держприкордонслужбі України повідомили про відновлення роботи пункту пропуску "Угринів — Долгобичув". КПП перебуває на кордоні з Польщею, і протягом дня не працював через відключення електрики.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Роботу КПП відновлено

Повідомляється, що станом на 18:30 електропостачання КПП було відновлено.

"Пропуск автобусів та вантажівок з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі. У черзі на виїзд з України очікують 55 вантажівок, на вʼїзд — 50. Черги з автобусів відсутні", — повідомляють прикордонники.

Повідомлення від ДПСУ. Джерело: Facebook

Нагадаємо, що вчора за інформацією від польських прикордонників, сьогодні, 28 листопада на КПП "Долгобичув" через ремонтні роботи з 09:00 до 21:00 за Київським часом проходило відключення електроенергії.

Водночас польські протестувальники з понеділка розпочали цілодобову блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині", яка триватиме до 3 січня. При цьому мітингарі не виключають повної блокади кордону навіть на пропуск гуманітарної допомоги.