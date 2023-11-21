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На острове Новая Британия началось извержение вулкана

21 ноября 2023 15:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На острове Новая Британия началось извержение вулкана
Извержение вулкана на острове Новая Британия. Фото: Enoch Lapa/via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На отдаленном острове Папуа-Новой Гвинеи началось извержение вулкана Улавуна. Людей решили эвакуировать.

Об этом сообщает Reuters.

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Извержение вулкана

Люди увидели, как вулкан выбросил в небо облако пепла. Это вынудило отменить некоторые авиарейсы.

Извержение вулкана на острове Новая Британия
Извержение вулкана на острове Новая Британия. Фото: Enoch Lapa/via REUTERS

По словам старшего официального представителя по вопросам управления стихийными бедствиями Папуа-Новой Гвинеи Клемента Бейли, после начала извержения вулкана в район горы Улавун на острове Новая Британия были направлены команды для координации эвакуации.

Рейсы из аэропорта Хоскинс на острове были отменены.

Напомним, на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. С юго-восточного кратера вулкана бил фонтан лавы — пепел, образованный вулканом, достиг высоты примерно 4,5 тыс. метров над уровнем моря.

Также мы писали, что у побережья японского острова Иводзима произошло подводное извержение вулкана. Большие куски камня и застывшей магмы вышли на поверхность, что привело к образованию нового острова в Тихом океане.

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