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На острові Нова Британія почалося виверження вулкану

21 листопада 2023 15:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На острові Нова Британія почалося виверження вулкану
Виверження вулкана на острові Нова Британія. Фото: Enoch Lapa/via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На віддаленому острові Папуа-Нової Гвінеї почалося виверження вулкана Улавун. Людей вирішили евакуювати.

Про це повідомляє Reuters.

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Виверження вулкана

Люди побачили, як вулкан викинув у небо хмару попелу. Це змусило скасувати деякі авіарейси.

Виверження вулкану на острові Нова Британія
Виверження вулкана на острові Нова Британія. Фото: Enoch Lapa/via REUTERS

За словами старшого офіційного представника з питань управління стихійними лихами Папуа-Нової Гвінеї Клемента Бейлі, після початку виверження вулкана до району гори Улавун на острові Нова Британія були направлені команди для координації евакуації.

Рейси з аеропорту Хоскінс на острові були скасовані.

Нагадаємо, на італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. З південно-східного кратера вулкана бив фонтан лави — попіл, утворений вулканом, досяг висоти приблизно 4,5 тис. метрів над рівнем моря.

Також ми писали, що біля узбережжя японського острова Іводзіма сталося підводне виверження вулкана. Великі шматки каменю та застиглої магми вийшли на поверхню, що призвело до утворення нового острова у Тихому океані.

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