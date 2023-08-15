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На Кубани из-за падения военного самолета погиб российский командир

15 августа 2023 14:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Кубани из-за падения военного самолета погиб российский командир
Командир обучающей авиационной базы Майкопа полковник Вадим Гуров. Фото: Baza
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В российской республике Адыгея разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39, в результате чего погиб командир учебной авиационной базы Майкопа полковник Вадим Гуров. Случилось это вечером 14 августа.

Об этом пишет российский телеграмм-канал "Baza".

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Известно, что самолет разбился во время учебных полетов. Когда L-39 должен был приземляться, то он не попал на полосу, а задел землю. После этого произошло столкновение с вышкой радиосвязи ближней навигации.

Кто еще пострадал

"Полковник Гуров, находившийся в самолете, погиб на месте. Также в самолете находился старший лётный инструктор главного лётно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Он получил травмы и был доставлен в госпиталь", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения

Напомним, в сети показали российский самолет Су-30, упавший 12 августа в Калининградской области.

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