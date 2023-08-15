На Кубани из-за падения военного самолета погиб российский командир
В российской республике Адыгея разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39, в результате чего погиб командир учебной авиационной базы Майкопа полковник Вадим Гуров. Случилось это вечером 14 августа.
Об этом пишет российский телеграмм-канал "Baza".
Гибель российского командира
Известно, что самолет разбился во время учебных полетов. Когда L-39 должен был приземляться, то он не попал на полосу, а задел землю. После этого произошло столкновение с вышкой радиосвязи ближней навигации.
Кто еще пострадал
"Полковник Гуров, находившийся в самолете, погиб на месте. Также в самолете находился старший лётный инструктор главного лётно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Он получил травмы и был доставлен в госпиталь", — добавили в сообщении.
Напомним, в сети показали российский самолет Су-30, упавший 12 августа в Калининградской области.