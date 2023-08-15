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На Кубані через падіння військового літака загинув російський командир

15 серпня 2023 14:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Кубані через падіння військового літака загинув російський командир
Командир навчальної авіаційної бази Майкопа полковник Вадим Гуров. Фото: Baza
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В російській республіці Адигея розбився військовий навчально-тренувальний літак L-39, внаслідок чого загинув командир навчальної авіаційної бази Майкопа полковник Вадим Гуров. Сталося це ввечері 14 серпня.

Про це пише російський телеграм-канал "Baza".

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Відомо, що літак розбився під час навчальних польотів. Коли L-39 мав приземлятися, то він не потрапив на смугу, а зачепив ґрунт. Після цього сталося зіткнення з вишкою радіозв’язку ближньої навігації.

Хто ще постраждав

"Полковник Гуров, який перебував у літаку, загинув на місці. Також у літаку перебував старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубинська Михайло Ліпаткін. Він зазнав травм і його доправили в госпіталь", — додали у повідомленні.

Скриншот допису

Нагадаємо, у мережі показали російський літак Су-30, який 12 серпня впав у Калінінградській області.

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