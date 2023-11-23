На границе с Польшей умер еще один водитель грузовика

Грузовики на польско-украинской границе. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

На польской границе вблизи пункта пропуска "Корчева — Краковец" 23 ноября умер еще один украинский водитель грузовика. Что стало причиной смерти неизвестно.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин в эфире Суспільне.

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Балин рассказал, что сегодня утром стало известно, что ночью умер водитель грузовика возле пункта пропуска "Корчева — Краковец", где проходит забастовка польских перевозчиков.

"К сожалению, это уже второй летальный случай с начала блокады. Я понимаю, что скорее всего причины там физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно, когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатив и вызывает определенные ситуации. Там уже будут разбираться медики и правоохранительные органы, но факт есть", — сказал он.

По словам Владимира Балина, автомобиль погибшего был на харьковских номерах.

Напомним, 11 ноября на парковке неподалеку от пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин", ожидая пересечения границы, умер 54-летний дальнобойщик из Украины.

Также мы писали, что на сегодня на польской границе заблокировано около 2 600 украинских грузовиков. Самая большая очередь фур собралась возле пункта пропуска "Краковец".