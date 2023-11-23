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На кордоні з Польщею помер ще один водій вантажівки

23 листопада 2023 10:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На кордоні з Польщею помер ще один водій вантажівки
Вантажівки на польсько-українському кордоні. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На польському кордоні поблизу пункту пропуску "Корчова-Краківець" 23 листопада помер ще один український водій вантажівки. Що стало причиною смерті наразі невідомо.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін в етері Суспільне. 

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Балін розповів, що сьогодні вранці стало відомо, що вночі помер водій вантажівки неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де відбувається страйк польських перевізників.

"На жаль, це вже другий летальний випадок з початку блокади. Я розумію, що скоріше за все причини там фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли вони зможуть попасти в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є", — сказав він.

За словами Володимира Баліна, автомобіль загиблого був на харківських номерах. 

Нагадаємо, 11 листопада на парковці неподалік пункту пропуску "Дорогуськ — Ягодин", очікуючи на перетин кордону помер 54-річний далекобійник з України.

Також ми писали, що станом на сьогодні на польському кордоні заблоковано близько 2 600 українських вантажівок. Найбільша черга фур зібралася біля пункту пропуску "Краківець". 

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