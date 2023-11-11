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На польсько-українському кордоні помер далекобійник, — ЗМІ

11 листопада 2023 23:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На польсько-українському кордоні помер далекобійник, — ЗМІ
Медики поряд з фурою, в якій помер далекобійник. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На польсько-українському кордоні помер водій фури. Наразі невідомі його ім'я та причина смерті.

Про це повідомляє "12 канал".

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Колеги водія вважають, що він помер через протест громадян Польщі. Тіло померлого забрали медики. Наразі на місці працює польська поліція.

Українські водії провели колегу сигналами клаксонів.

"Відомо, що померлий був водієм машини MAN з номером АС 1034 НС. Автомобіль зареєстрований на юридичну особу в Луцьку", — йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що тіло українського водія виявили в місті Хелм. 

Нагадаємо, посол України у Польщі Василь Зварич засудив дії польських транспортних компаній, які заблокували проїзд до трьох граничних контрольно-пропускних пунктів на кордоні між Україною та Польщею — у Хребені, Дорохуську та Корчові. При цьому він закликав протестувальників зупинити блокаду кордонів.

Також ми писали, що Польща не приймає вантажівки з України, які йдуть через пункт пропуску "Ягодин". Водночас рух вантажного транспорту через пункти пропуску "Краківець" та "Раву-Руську" є.

Додамо, на заблокованому кордоні з боку Польщі в українського водія стався напад епілепсії. Сталося це під час страйку польських перевізників.

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