На польско-украинской границе умер дальнобойщик, — СМИ

Медики рядом с фурой, в которой умер дальнобойщик. Фото: скриншот с видео

На польско-украинской границе умер водитель фуры. Пока неизвестны его имя и причина смерти.

Об этом сообщает "12 канал".

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Коллеги водителя считают, что он умер из-за протеста граждан Польши. Тело умершего забрали медики. В настоящее время на месте работает польская полиция.

Украинские водители провели коллегу сигналами клаксонов.

"Известно, что умерший был водителем машины MAN с номером АС 1034 НС. Автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо в Луцке", — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что тело украинского водителя обнаружили в городе Хелм.

Напомним, посол Украины в Польше Василий Зварыч осудил действия польских транспортных компаний, заблокировавших проезд к трем граничным контрольно-пропускным пунктам на границе между Украиной и Польшей — в Хребене, Дорохуске и Корчове. При этом он призвал протестующих остановить блокаду границ.

Также мы писали, что Польша не принимает грузовики из Украины, идущие через пункт пропуска "Ягодин". В то же время движение грузового транспорта через пункты пропуска "Краковец" и "Раву-Русскую" есть.

Добавим, на заблокированной границе со стороны Польши у украинского водителя случился приступ эпилепсии. Произошло это во время забастовки польских перевозчиков.