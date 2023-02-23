На границе Таджикистана с Китаем 23 февраля произошло мощное землетрясение: что известно

Подземные толчки были ощутимы также в Казахстане

На границе Китая и Таджикистана сегодня ночью, 23 февраля, произошло землетрясение магнитудой около семи баллов. О его последствиях пока не известно.

Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.

Сила землетрясения

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал мощное землетрясение на границе Таджикистана и Китая и сначала оценил его магнитуду в 7,1, но позже снизил показатель до 6,8.

Произошли толчки в 5:37 утра по местному времени или в 2:37 по Киеву. Приблизительно через 20 минут был афтершок магнитудой 5,0.

Где зафиксирован эпицентр

Эпицентр зафиксировали в Горном Бадахшане – полуавтономном восточном регионе Таджикистана, граничащем с Афганистаном и Китаем. Это малообитаемая территория, окруженная высокими горами Памира.

Китайские специалисты утверждают, что эпицентр землетрясения размещался на глубине 10 километров. В то же время европейцы и американцы заявляют о глубине 20 километров.

Где были ощутимы толчки

В Китае землетрясение больше всего ощутили жители Синьцзян-Уйгурского автономного района. Кроме того, эпицентр был в 66 километрах от города Мургаб в Таджикистане (10,8 тысяч человек) и в 272 километрах от второго по численности населения города в Кыргызстане – Ош (200 тысяч человек).

В результате землетрясения могут случиться оползни. Геологическая служба США подсчитала, что они поразят мало населения или вообще никого.

Как сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана, толчки магнитудой 2 – 3 наблюдали жители Алматы и Шимкента. Случилось это примерно в 6:30 утра по местному времени.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Оно стало одним из самых мощных за последние 80 лет.

В настоящее время количество погибших из-за землетрясений в Турции составляет более 40 тис. человек.

Стихийное бедствие повторилось уже 20 февраля, тогда Турцию всколыхнули сразу два землетрясения. Известно, что в провинции Хатай пострадали около 300 человек.