На кордоні Таджикистану з Китаєм 23 лютого стався потужний землетрус: що відомо

Підземні поштовхи були відчутні також у Казахстані

На кордоні Китаю та Таджикистану сьогодні вночі, 23 лютого, стався землетрус магнітудою близько семи балів. Про його наслідки наразі не відомо.

Про це повідомляє Китайський сейсмологічний центр.

Сила землетрусу

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр також зафіксував потужний землетрус на кордоні Таджикистану та Китаю та спочатку оцінив його магнітуду у 7,1, але пізніше знизив показник до 6,8.

Сталися поштовхи о 5:37 ранку за місцевим часом або о 2:37 за Києвом. Приблизно за 20 хвилин був афтершок магнітудою 5,0.

Де зафіксовано епіцентр

Епіцентр зафіксували у Гірському Бадахшані – напівавтономному східному регіоні Таджикистану, що межує з Афганістаном та Китаєм. Це малонаселена територія, що оточена високими горами Паміру.

Китайські фахівці стверджують, що епіцентр землетрусу розміщувався на глибині 10 кілометрів. Натомість європейці та американці заявляють про глибину 20 кілометрів.

Де були відчутні поштовхи

У Китаї землетрус найбільше відчули жителі Сіньцзян-Уйгурського автономного району. Крім того, епіцентр був за 66 кілометрів від міста Мургаб у Таджикистані (10,8 тисяч осіб) та за 272 кілометрів від другого за чисельністю населення міста у Киргизстані – Ош (200 тисяч осіб).

Внаслідок землетрусу можуть трапитися зсуви. Геологічна служба США підрахувала, що вони вразять мало населення або взагалі нікого.

Як повідомили у Сейсмологічні дослідно-методичній експедиції МНС Казахстану, поштовхи магнітудою 2 – 3 спостерігали жителі Алмати та Шимкента. Сталося це приблизно о 6:30 ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8 бала. Він став одним з найпотужніших за останні 80 років.

Наразі кількість загиблих через землетруси у Туреччині становить понад 40 тис. осіб.

Стихійне лихо повторилося вже 20 лютого, тоді Туреччину сколихнули одразу два землетруси. Відомо, що у провінції Хатай, постраждали майже 300 людей.