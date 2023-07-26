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В Киевской области пес покусал ребенка: полиция начала расследование

26 июля 2023 01:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киевской области пес покусал ребенка: полиция начала расследование
Собака сидит в клетке. Фото: depositphotos.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киевской области пес набросился на 12-летнего мальчика, вышедшего погулять со своей собакой. В результате травм ребенка госпитализировали. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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"23 июля, около 13 часов, 12-летний парень вместе со своим любимцем вышел на прогулку. В это время соседская собака без намордника выбежала на улицу и набросилась на малолетнего", — говорится в сообщении.

Собака, покусавшая ребенка. Фото: t.me/policekyivregion

Из-за полученных повреждений от укусов собаки ребенка госпитализировали. У мальчика раны на руке и перелом кисти.

"По факту нанесения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения следователи проводят досудебное расследование [ст. 128 УКУ]. Дальнейшая судьба животного будет определена в ходе досудебного расследования", — добавили в полиции.

Источник: t.me/policekyivregion

Напомним, что в Киеве прохожий сделал замечание мужчине за неправильную парковку. Последний, не долго думая, выстрелил в его сторону. К счастью, никто не пострадал.

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