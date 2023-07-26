На Київщині пес покусав дитину: поліція розпочала розслідування
У Київській області пес накинувся на 12-літнього хлопчика, який вийшов погуляти зі своїм собакою. Внаслідок травм, дитину госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Собака напав на дитину
"23 липня, близько 13 години, 12-річний хлопець разом зі своїм улюбленцем вийшов на прогулянку. У цей час сусідський собака без намордника вибіг на вулицю та накинувся на малолітнього", — йдеться в повідомленні.
Через отримані пошкодження від укусів собаки, дитину госпіталізували. Хлопчик має рани на руці та перелом кисті.
"За фактом нанесення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі проводять досудове розслідування [ст. 128 ККУ]. Подальшу долю тварини буде визначено в ході досудового розслідування", — додали в поліції.
Нагадаємо, що в Києві перехожий зробив зауваження чоловіку за неправильне паркування. Останній, не довго думаючи, вистрелив у його бік. На щастя, ніхто не постраждав.