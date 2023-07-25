У Києві затримали зловмисника, який вистрілив у чоловіка. Фото: Поліція Києва

У Києві перехожий зробив зауваження чоловіку за неправильне паркування. Останній, не довго думаючи, вистрелив у його бік. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в місті Києві.

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Деталі інциденту

До поліції надійшло повідомленні про те, що на проспекті Миру невідомий вчинив хуліганські дії.

"Поліцейські встановили, що жінка зробила водію авто зауваження щодо неправильного паркування. У відповідь фігурант почав словесно ображати жінку, тож вона подзвонила своєму чоловіку, який прийшов через декілька хвилин. У подальшому власник авто продовжив сваритись з опонентом, вдарив його в обличчя, дістав пістолет та зробив постріл в його бік", — кажуть слідчі.

У Києві затримали зловмисника, який вистрілив у чоловіка. Фото: Поліція Києва

Фігурантом справи виявився 48-річний місцевий житель. Зброю, з якої стріляв чоловік, вилучено та направлено на експертизу.

У Києві затримали зловмисника, який вистрілив у чоловіка. Фото: Поліція Києва

Покарання горе-стрілку

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

Зловмисника тримають під вартою. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що екснардеп забороненої проросійської партії та колишній власник одного із телеканалів отримав підозру в державній зраді за ведення інформаційно-підривної діяльності проти України. Йому "світить" від 12 до 15 років позбавлення волі.