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В Киеве задержан злоумышленник, выстреливший в мужчину

25 июля 2023 17:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве задержан злоумышленник, выстреливший в мужчину
В Киеве задержан злоумышленник, выстреливший в мужчину. Фото: Полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве прохожий сделал замечание мужчине за неправильную парковку. Последний, не долго думая, выстрелил в его сторону. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в городе Киеве.

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Детали инцидента

В полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Мира неизвестный совершил хулиганские действия.

"Полицейские установили, что женщина сделала водителю авто замечания по поводу неправильной парковки. В ответ фигурант начал словесно оскорблять женщину, поэтому она позвонила своему мужу, который пришел через несколько минут. В дальнейшем владелец авто продолжил ругаться с оппонентом, ударил его в лицо, достал пистолет и произвел выстрел в его сторону", — говорят следователи. 

 

В Киеве задержан злоумышленник, выстреливший в мужчину. Фото: Полиция Киева

Фигурантом дела стал 48-летний местный житель. Оружие, из которого стрелял мужчина, изъято и направлено на экспертизу.

 

В Киеве задержан злоумышленник, выстреливший в мужчину. Фото: Полиция Киева

Наказание горе-стрелку

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия.

Злоумышленника содержат под стражей. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что экснардеп запрещенной пророссийской партии и бывший владелец одного из телеканалов получил подозрение в государственной измене за ведение информационно подрывной деятельности против Украины. Ему "светит" от 12 до 15 лет лишения свободы.

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