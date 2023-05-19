В Ивано-Франковской области загорелась птицеферма
Сегодня, 19 мая, в селе Серафинцы Ивано-Франковской области загорелась птицеферма. На сегодняшний день продолжается локализация пожара.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
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Около 16 часов в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории птицефермы в с. Серафинцы Коломыйского района. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что возникло возгорание кровли одноэтажного здания на площади 1400 кв.
"На месте происшествия работает 11 спасателей и 3 единицы техники. Дополнительно привлечена местная пожарная команда с. Виноград. Продолжается локализация", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в многоэтажке по ул. Симона Петлюры во Львове возник пожар, во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили в одной из квартир тело пожилой женщины.
Недавно под Киевом также произошел масштабный пожар. Жители столицы видели сильный дым за городом из домов на Виноградаре и Оболони. В Клавдиевском лесничестве сообщили, что огонь разгорелся на границе Клавдиевского и Святошинского лесных хозяйств. Это территория самозалесных земель. Возгорание произошло ориентировочно у реки Мощунка.