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В Ивано-Франковской области загорелась птицеферма

19 мая 2023 17:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Ивано-Франковской области загорелась птицеферма
Возгорание плахофермы в Ивано-Франковской области. Фото: ГСЧС
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 19 мая, в селе Серафинцы Ивано-Франковской области загорелась птицеферма. На сегодняшний день продолжается локализация пожара.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Около 16 часов в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории птицефермы в с. Серафинцы Коломыйского района. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что возникло возгорание кровли одноэтажного здания на площади 1400 кв.

"На месте происшествия работает 11 спасателей и 3 единицы техники. Дополнительно привлечена местная пожарная команда с. Виноград. Продолжается локализация", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в многоэтажке по ул. Симона Петлюры во Львове возник пожар, во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили в одной из квартир тело пожилой женщины.

Недавно под Киевом также произошел масштабный пожар. Жители столицы видели сильный дым за городом из домов на Виноградаре и Оболони. В Клавдиевском лесничестве сообщили, что огонь разгорелся на границе Клавдиевского и Святошинского лесных хозяйств. Это территория самозалесных земель. Возгорание произошло ориентировочно у реки Мощунка.

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