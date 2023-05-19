На Івано-Франківщині загорілась птахоферма

Загоряння плахоферми на Івана-Франківщині. Фото: ДСНС

Сьогодні, 19 травня, у селі Серафинці, що на Івана-Франківщині, загорілась птахоферма. Станом на зараз триває локалізація пожежі.

Про це повідомляє ДСНС України.

Читайте також:

Деталі

Близько 16 години до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території птахоферми у с. Серафинці Коломийського району. Після прибуття на місце події пожежники встановили, що виникло загорання покрівлі одноповерхової будівлі на площі 1400 кв.м.

"На місці події працює 11 рятувальників та 3 одиниці техніки. Додатково залучено місцеву пожежну команду с. Виноград. Триває локалізація", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у багатоповерхівці на вул. Симона Петлюри у Львові виникла пожежа, під час ліквідації займання рятувальники виявили в одній з квартир тіло літньої жінки.

Нещодавно під Києвом також сталася масштабна пожежа. Мешканці столиці бачили сильний дим за містом з будинків на Виноградарі та Оболоні. У Клавдієвському лісництві повідомили, що вогонь спалахнув на кордоні Клавдієвського та Святошинського лісових господарств. Це територія самозаліснених земель. Загоряння сталося орієнтовно біля річки Мощунка.