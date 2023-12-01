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В Ивано-Франковской области пьяный водитель избил военного

1 декабря 2023 17:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Ивано-Франковской области пьяный водитель избил военного
Пьяный водитель напал на военного. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Ивано-Франковской области в Тлумаче на улице Макухи произошел конфликт между двумя водителями. В результате чего случилась драка.

Об этом сообщила дочь одного из участников конфликта Алиса Андрусяк.

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Что известно об инциденте

Как отметили в местном издании "Галка", одним из участников конфликта оказался мужчина 1983 года рождения. До приезда стражей порядка он покинул место происшествия.

Но его уже нашли и привлекли к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. На видео можно увидеть, как он избивает мужчину в военной форме.

Кто пострадал

По словам дочери пострадавшего военнослужащего, водителю в автомобиле, который двигался напротив автомобиля ее отца, вроде бы не понравилась сама военная машина.

"Как оказалось он был в состоянии сильного алкогольного опьянения, сразу набросился на отца, когда он только остановился. Кричал ему разные высказывания, типа: "Иди освобождай свою родину, воин. Почему ты здесь?". Это все сопровождалось матерными словами, обидами и побоями. Есть видео, где это все слышно, хорошо видно и понятно, как достойно папа это выдержал. Но эти видео точно не пропустит политика инстаграмм. Там и крови достаточно", — подчеркнула она.

В настоящее время продолжается расследование по статье о хулиганстве, после чего будут установлены все обстоятельства этого инцидента.

Она также добавила, что ее отец потерял на войне своего сына-добровольца.

Напомним, ранее в Киеве в полицию поступило сообщение об исчезновении военного в пути в госпиталь. Тело мужчины нашли в одном из водоемов столицы, а его автомобиль в спальном районе столицы.

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