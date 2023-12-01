На Івано-Франківщині водій напідпитку побив військового

П'яний водій напав на військового. Фото: скриншот з відео

На Івано-Франківщині у Тлумачі на вулиці Макухи стався конфлікт між двома водіями. Внаслідок чого сталася бійка.

Про це повідомила донька одного з учасників конфлікту Аліса Андрусяк.

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Що відомо про інцидент

Як зазначили у місцевому виданні "Галка", одним з учасників конфлікту виявився чоловік 1983 року народження. До приїзду правоохоронців він покинув місце події.

Але його вже знайшли та притягнули до адміністративної відповідальності за керування авто в стані алкогольного сп’яніння. На відео можна побачити, як він б'є чоловіка у військовій формі.

Хто постраждав

За словами доньки постраждалого військовослужбовця, водію в автівці, яка рухалася навпроти автомобіля її батька, начебто не сподобалася сама машина, яка була військовою.

"Як виявилось він був у стані сильного алкогольного спʼяніння, одразу накинувся на батька, коли він тільки зупинився. Кричав йому різні вислови, типу: "Йди визволяй свою родіну, вояка. Чому ти тут?". Це все супроводжувалось матюками, образами й побоями. Є відео, де це все чути, добре видно і зрозуміло, як гідно тато це витримав. Але ті відео точно не пропустить політика інстаграм. Там і крові достатньо", — наголосила вона.

Наразі триває розслідування щодо статті про хуліганство, після чого буде встановлено всі обставини цього інциденту.

Вона також додала, що її батько втратив на війні свого сина-добровольця.

Нагадаємо, раніше у Києві до правоохоронців надійшло повідомлення про зникнення військового у дорозі до шпиталю. Тіло чоловіка знайшли в одній з водойм столиці, а його автівку у спальному районі столиці.