На Буковине сегодня произошло землетрясение — какая магнитуда
В Новоселицкой территориальной громаде Черновицкой области сегодня, 23 ноябр, сейсмографы зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 2,0 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
В Черновицкой области произошло землетрясение
Отмечается, что землетрясение зарегистрировано в 06:39 в Новоселицкой территориальной громаде Черновицкой области с магнитудой 2,0. Эпицентр землетрясения находился на глубине двух километров.
"По расчетам, землетрясение не несет угрозы населению, по классификации землетрясений относится к неощутимым", — добавили в центре специального контроля.
Землетрясения в Украине
Последнее землетрясение на территории Черновицкой области было зарегистрировано 06.09.2023 магнитудой 3,1. Тогда колебания тоже были неощутимы для людей.
Также 9 октября в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Зафиксировали его в Закарпатье.
Кроме того, 14 сентября экологическое явление зафиксировали также на Закарпатье. Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к востоку от города Виноградов и залегал на глубине пяти километров.
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