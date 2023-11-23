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На Буковині сьогодні стався землетрус — яка магнітуда

23 листопада 2023 20:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Буковині сьогодні стався землетрус — яка магнітуда
Показник магнітуди землетрусу. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Новоселицькій територіальній громаді Чернівецької області, сьогодні, 23 листопада сейсмографи зафіксували землетрус. Його магнітуда склала 2,0 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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Зазначається, що землетрус зареєстровано о 06:39 в Новоселицькій територіальній громаді Чернівецької області, з магнітудою 2,0. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині двох кілометрів.

"За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", — додали у центрі спеціального контролю.

Місце землетрусу
Місце землетрусу. Фото: скриншот мапи

Землетруси в Україні

Останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 06.09.2023 року магнітудою 3,1. Тоді коливання теж були невідчутні для людей. 

Також 9 жовтня, в Україні стався землетрус магнітудою 4,5 бали. Зафіксували його на Закарпатті.

Крім того, 14 вересня, екологічне явище зафіксували також на Закарпатті.  Епіцентр землетрусу був на відстані шести кілометрів на схід від міста Виноградів і залягав на глибині п'яти кілометрів. 

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