МИД Украины подтвердил гибель украинского мальчика в Бельгии в результате шторма

Шторм Киаран бушует в Европе. Фото: Reuters

В Бельгии пятилетний украинский мальчик трагически погиб в результате шторма Киаран. На ребенка упали оторванные ветром ветки, когда малыш находился на улице.

Смерть украинского мальчика подтвердили в пресс-службе МИД Украины, сообщает BBC.

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BBC сообщило о гибели украинского мальчика. Фото: Скриншот

Гибель украинского мальчика в Генте

В бельгийском городе Гент из-за мощных шторма погибли два человека — 64-летняя женщина и пятилетний мальчик из Украины.

"Можем подтвердить гибель украинского мальчика в Генте в результате несчастного случая. Сочувствуем родителям. Наше посольство в Бельгии в связи с полицией и социальными службами, а также родными", — отметили в пресс-службе.

По информации бельгийских СМИ, пятилетний мальчик и еще один трехлетний ребенок находились на площадке, когда во время шторма на них упали ветки деревьев. Мальчик впоследствии скончался в больнице, другой ребенок получил легкие травмы, не угрожающие его жизни.

Мощный шторм в Европе

На северо-западном побережье Франции фиксировали ветер скоростью 207 км/ч, шторм обрушился на юг Англии, Бельгии, Нидерландов и Германии, а также на атлантическое побережье Испании и Португалии.

Шторм также вызвал наводнения в Италии, от которых в частности пострадал итальянский регион Тоскана. Там погибли по меньшей мере пять человек, а еще несколько считаются пропавшими без вести.

Ранее мы сообщали, что в странах Западной Европы произошел шторм Киаран в четверг, 2 ноября, в результате чего известно уже о шестерых погибших. Из-за него остановилась работа школ, аэропортов и железных дорог.