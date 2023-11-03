МИД Украины подтвердил гибель украинского мальчика в Бельгии в результате шторма
В Бельгии пятилетний украинский мальчик трагически погиб в результате шторма Киаран. На ребенка упали оторванные ветром ветки, когда малыш находился на улице.
Смерть украинского мальчика подтвердили в пресс-службе МИД Украины, сообщает BBC.
Гибель украинского мальчика в Генте
В бельгийском городе Гент из-за мощных шторма погибли два человека — 64-летняя женщина и пятилетний мальчик из Украины.
"Можем подтвердить гибель украинского мальчика в Генте в результате несчастного случая. Сочувствуем родителям. Наше посольство в Бельгии в связи с полицией и социальными службами, а также родными", — отметили в пресс-службе.
По информации бельгийских СМИ, пятилетний мальчик и еще один трехлетний ребенок находились на площадке, когда во время шторма на них упали ветки деревьев. Мальчик впоследствии скончался в больнице, другой ребенок получил легкие травмы, не угрожающие его жизни.
Мощный шторм в Европе
На северо-западном побережье Франции фиксировали ветер скоростью 207 км/ч, шторм обрушился на юг Англии, Бельгии, Нидерландов и Германии, а также на атлантическое побережье Испании и Португалии.
Шторм также вызвал наводнения в Италии, от которых в частности пострадал итальянский регион Тоскана. Там погибли по меньшей мере пять человек, а еще несколько считаются пропавшими без вести.
Ранее мы сообщали, что в странах Западной Европы произошел шторм Киаран в четверг, 2 ноября, в результате чего известно уже о шестерых погибших. Из-за него остановилась работа школ, аэропортов и железных дорог.
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