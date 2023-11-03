МЗС України підтвердило загибель українського хлопчика в Бельгії внаслідок шторму

Шторм Кіаран вирує в Європі. Фото: Reuters

В Бельгії п'ятирічний український хлопчик трагічно загинув внаслідок шторму Кіаран. На дитину впали відірвані вітром гілки, коли малюк перебував на вулиці.

Смерть українського хлопчика підтвердили у пресслужбі МЗС України, повідомляє BBC.

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Загибель українського хлопчика в Генті

У бельгійському місті Гент через потужних шторм загинули двоє людей — 64-річна жінка та п'ятирічний хлопчик з України.

"Можемо підтвердити загибель українського хлопчика в Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам. Наше посольство в Бельгії на зв‘язку із поліцією та соціальними службами, а також рідними", — зазначили у пресслужбі.

За інформацією бельгійських ЗМІ, п'ятирічний хлопчик та ще одна трирічна дитина перебували на майданчику, коли під час шторму на них впали гілки дерев. Хлопчик згодом помер у лікарні, інша дитина зазнала легких травм, які не загрожують її життю.

Потужний шторм у Європі

На північно-західному узбережжі Франції фіксували вітер швидкістю 207 км/год, шторм також обрушився на південь Англії, Бельгії, Нідерландів і Німеччини, а також на атлантичне узбережжя Іспанії та Португалії.

Шторм також спричинив повені в Італії, від яких зокрема постраждав італійський регіон Тоскана. Там загинули щонайменше п'ятеро людей, а ще кількох вважають зниклими безвісти.

Раніше ми повідомляли, що в країнах Західної Європи стався шторм Кіаран в четвер, 2 листопада, внаслідок чого відомо вже про шестеро загиблих. Через нього зупинилася робота шкіл, аеропортів та залізниці.