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Москва снова в огне: горит у научно-исследовательского института точных приборов

14 февраля 2023 00:09
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Москве пожар возле научно-исследовательского института
Пожар у НИИ точных приборов
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В россии в Москве, 13 февраля, возник пожар возле Научно-исследовательского института точных приборов. Огонь быстро распространяется по зданию на улице Декабристов.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Пожар в Москве

Первое сообщение о пожаре появилось в 23:23 по Киевскому времени.

"Что-то сильно пылает в Отрадном (район в Москве. — Ред.) По информации подписчика, пожар сейчас на территории рядом с НДИ (Научно-исследовательский институт. — Ред.) на улице Декабристов", — сообщили в СМИ.

Позже появилась информация, что на место происшествия прибыли экстренные службы. Огонь быстро распространяется по зданию, где возник пожар.

Что известно об объекте, возле которого возник пожар

Местные СМИ утверждают, что этот Научно-исследовательский институт занимается разработкой точных приборов. Из открытых источников известно, что с 2010 года Научно-исследовательский институт вошел в холдинг "Российские космические системы"

Научно-исследовательский институт точных приборов специализируется на производстве:

  • комплексов автоматизированного управления космическими аппаратами (КА);
  • радиотехнических систем взаимных измерений для поиска, сближения и соединения космических аппаратов;
  • комплексов приема, обработки, распределения и доведения потребителей информации дистанционного зондирования Земли;
  • комплексов планирования работы космических аппаратов дистанционного зондирования на Земле;
  • радиолокационных систем наблюдения за Землей летательного и космического базирования;
  • радиотехнических комплексов для низкоорбитальных спутниковых систем связи; широкополосных систем передачи скорой информации, в т. ч. из космических аппаратов;
  • ультразвуковой медицинской аппаратуры.

Напомним, пожары в россии участились. Так, в российском городе Новосибирске произошел взрыв газа в многоэтажке. В результате взрыва вспыхнул пожар и обрушился подъезд дома. А 7 февраля пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово в Нижегородской области.

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