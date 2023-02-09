У Новосибірську стався вибух у багатоповерхівці: всі подробиці та відео

Внаслідок вибуху загинуло двоє людей

У російському місті Новосибірську стався вибух газу у багатоповерхівці. Внаслідок вибуху спалахнула пожежа та обвалився під'їзд будинку.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Подробиці інциденту

Вибух у будинку в Новосибірську стався у ніч на 9 лютого на вулиці Лінійній.

У російському міністерстві надзвичайних ситуацій повідомили, що близько 6 години ранку за київським часом рятувальникам вдалось ліквідувати полум'я. Рятувальники розпочали розбір завалів. Відомо також, що площа пожежі після вибуху газу становила близько 300 квадратних метрів. З будівлі евакуювали 50 осіб.

За даними ЗМІ, внаслідок вибуху та пожежі загинуло двоє людей – чоловік і жінка. Також наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Причини вибуху

Ще за добу до події мешканці будинку двічі скаржилися місцевій газорозподільній компанії на запах газу в п'ятиповерхівці. Однак ніхто не відреагував на звернення жителів будинку.

Водночас російські телеграм-канали повідомляють, що напередодні інциденту, 8 лютого, вдень, ймовірно, в цей будинок проникли шахраї під приводом "перевірки газової труби".

Що буде з будинком

Російська влада заявила, що будинок відбудовувати не будуть, а його жителів, які залишились без осель, ймовірно, переселять.

Однак наразі невідомо, яким чином і коли мешканцям зруйнованого будинку надаватимуть житло.

Нагадаємо, у Тульській області росії обвалився житловий будинок через вибух газу. Відомо, що внаслідок інциденту загинуло троє людей.

У грудні у російському місті Рязань вибухнув двоповерховий житловий будинок. Причиною інциденту став побутовий газ.



