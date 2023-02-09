У Новосибірську стався вибух у багатоповерхівці: всі подробиці та відео

У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі
У російському місті Новосибірську стався вибух газу у багатоповерхівці. Внаслідок вибуху спалахнула пожежа та обвалився під'їзд будинку.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Подробиці інциденту
Вибух у будинку в Новосибірську стався у ніч на 9 лютого на вулиці Лінійній.
У російському міністерстві надзвичайних ситуацій повідомили, що близько 6 години ранку за київським часом рятувальникам вдалось ліквідувати полум'я. Рятувальники розпочали розбір завалів. Відомо також, що площа пожежі після вибуху газу становила близько 300 квадратних метрів. З будівлі евакуювали 50 осіб.
За даними ЗМІ, внаслідок вибуху та пожежі загинуло двоє людей – чоловік і жінка. Також наразі відомо про вісьмох постраждалих.
Причини вибуху
Ще за добу до події мешканці будинку двічі скаржилися місцевій газорозподільній компанії на запах газу в п'ятиповерхівці. Однак ніхто не відреагував на звернення жителів будинку.
Водночас російські телеграм-канали повідомляють, що напередодні інциденту, 8 лютого, вдень, ймовірно, в цей будинок проникли шахраї під приводом "перевірки газової труби".
Що буде з будинком
Російська влада заявила, що будинок відбудовувати не будуть, а його жителів, які залишились без осель, ймовірно, переселять.
Однак наразі невідомо, яким чином і коли мешканцям зруйнованого будинку надаватимуть житло.
Нагадаємо, у Тульській області росії обвалився житловий будинок через вибух газу. Відомо, що внаслідок інциденту загинуло троє людей.
У грудні у російському місті Рязань вибухнув двоповерховий житловий будинок. Причиною інциденту став побутовий газ.