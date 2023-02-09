В Новосибирске произошел взрыв в многоэтажке: все подробности и видео

В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие
В российском городе Новосибирске произошел взрыв газа в многоэтажке. В результате взрыва вспыхнул пожар и обрушился подъезд дома.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Подробности инцидента
Взрыв в доме в Новосибирске произошел в ночь на 9 февраля по улице Линейной.
В российском министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что около 6 часов утра по киевскому времени спасателям удалось ликвидировать пламя. Спасатели приступили к разбору завалов. Известно также, что площадь пожара после взрыва газа составила около 300 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 50 человек.
По данным СМИ, в результате взрыва и пожара погибли два человека – мужчина и женщина. Также известно о восьми пострадавших.
Причины взрыва
Еще за сутки до происшествия жильцы дважды жаловались местной газораспределительной компании на запах газа в пятиэтажке. Однако никто не отреагировал на обращение жителей дома.
В то же время, российские телеграмм-каналы сообщают, что накануне инцидента, 8 февраля, днем, вероятно, в этот дом проникли мошенники под предлогом "проверки газовой трубы".
Что будет с домом
Российские власти заявили, что дом восстанавливать не будут, а оставшихся без жилья жителей, вероятно, переселят.
Однако пока неизвестно, как и когда жителям разрушенного дома будут предоставлять жилье.
Напомним,ранее в Тульской области россии обрушился жилой дом из-за взрыва газа. Известно, что в результате инцидента погибли три человека.
В декабре в российском городе Рязань взорвался двухэтажный жилой дом. Причиной инцидента стал бытовой газ.