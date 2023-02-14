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Москва знову у вогні: горить біля науково-дослідного інституту точних приладів

14 лютого 2023 00:09
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В Москві пожежа біля науково-дослідного інституту
Пожежа біля НІІ точних приладів
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В росії у Москві, 13 лютого, виникла пожежа біля Науково-дослідного інституту точних приладів. Вогонь швидко поширюється будівлею на вулиці Декабристів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Пожежа у Москві

Перше повідомлення про пожежу з'явилося о 23:23 за Київським часом. 

"Щось сильно палає в Отрадному (район у Москві. — Ред.) За інформацією підписника, пожежа зараз на території поруч з НІІ (Науково-дослідний інститут. — Ред.) на вулиці Декабристів", — повідомили у ЗМІ.

Пізніше з'явилася інформація, що на місце події прибули екстрені служби. Вогонь швидко шириться будівлею, де виникла пожежа.

Що відомо про об'єкт, біля якого виникла пожежа

Місцеві ЗМІ стверджують, що даний Науково-дослідний інститут займається розробкою точних приладів. З відкритих джерел відомо, що з 2010 року Науково-дослідний інститут увійшов до холдингу "Російські космічні системи"

Науково-дослідний інститут точних приладів спеціалізується на виробництві:

  • комплексів автоматизованого управління космічними апаратами (КА);
  • радіотехнічних систем взаємних вимірів для пошуку, зближення та з'єднання космічних аппаратів;
  • комплексів прийому, обробки, розподілу та доведення до споживачів інформації дистанційного зондирування Землі;
  • комплексів планування роботи космічних аппаратів дистанційного зондирування Землі;
  • радіолокаційних систем спостереження за Землею літального і космічного базирування;
  • радіотехнічних комплексів для низькоорбітальних супутникових систем зв'язку; широкополосних систем передачі високошвидкої інформації, у т. ч. з космічних аппаратів;
  • ультразвукової медичної аппаратури.

Нагадаємо, пожежі в росії почастішали. Так у російському місті Новосибірську стався вибух газу у багатоповерхівці. Внаслідок вибуху спалахнула пожежа та обвалився під'їзд будинку. А 7 лютого, пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у місті Кстово у Нижегородській області.

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