Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Происшествия arrow Мощи святых и иконы: житель Молдовы пытался вывезти из Украины церковную утварь arrow

Мощи святых и иконы: житель Молдовы пытался вывезти из Украины церковную утварь

8 апреля 2023 14:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мощи святых, пытавшихся вывезти за границу. Фото: Госпогранслужба
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Читайте также:

Что пытались вывезти из Украины

Отмечается, что в пункте пропуска "Табак" пограничники с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой.

церковные мощи
Фото: Госпогранслужба
церковные мощи
Фото: Госпогранслужба

Все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин в храм Покрова Пресвятой Богородицы вроде бы на праздник.

"Небрежная перевозка ковчега привела к выпадению мощовиков со своих мест. О преступлении пограничники сообщили полиции и СБУ", — рассказали в ведомстве.

Напомним, недавно во Львовской области задержали наркодилера, пытавшегося продать марихуану пограничникам. Военнослужащие Госпогранслужбы доложили об этом своему руководству, а те сообщили полицию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB