Мощи святых и иконы: житель Молдовы пытался вывезти из Украины церковную утварь

Мощи святых, пытавшихся вывезти за границу. Фото: Госпогранслужба

В пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Отмечается, что в пункте пропуска "Табак" пограничники с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой.

Фото: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

Все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин в храм Покрова Пресвятой Богородицы вроде бы на праздник.

"Небрежная перевозка ковчега привела к выпадению мощовиков со своих мест. О преступлении пограничники сообщили полиции и СБУ", — рассказали в ведомстве.

Напомним, недавно во Львовской области задержали наркодилера, пытавшегося продать марихуану пограничникам. Военнослужащие Госпогранслужбы доложили об этом своему руководству, а те сообщили полицию.