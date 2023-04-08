Мощі святих та ікони: житель Молдови намагався вивезти з України церковне начиння
У пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Що намагались вивезти з України
Зазначається, що у пункті пропуску "Табаки" прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой.
Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято.
"Недбале перевезення ковчега призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ", — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині затримали наркодилера, який намагався продати марихуану прикордонникам. Натомість військовослужбовці Держприкордонслужби доповіли про це своєму керівництву, а ті повідомили поліцію.